Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Cogne: Pellegrino guida una truppa di 25 azzurri

Terzo weekend di gara consecutivo per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, che fa tappa a Cogne da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio per il settimo appuntamento della stagione (il penultimo prima dei Mondiali di Trondheim). Il programma del weekend valdostano prevede nell’ordine una team sprint in classico, una sprint individuale sempre in classico ed una 10 chilometri con partenza a intervalli in tecnica libera.

Sono ben 25 gli azzurri convocati per la tappa di casa del circuito maggiore. Tra gli uomini vedremo in azione Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Alessandro Chiocchetti, Giacomo Gabrielli, Giandomenico Salvadori, Lorenzo Romano, Mikael Abram e Martin Coradazzi.

In campo femminile saranno impegnate a Cogne Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Martina Bellini, Cristina Pittin e le debuttanti in Coppa del Mondo Lucia Isonni, Maria Eugenia Boccardi e Stefania Corradini. Si preannuncia dunque un fine settimana molto interessante sul fronte italiano, per valutare lo stato di forma dei fondisti tricolori a circa un mese dall’inizio della rassegna iridata.