Federica Brignone, tre ori persi per una manciata di centesimi ai Mondiali. Ma resta l’acuto in combinata

Federica Brignone ha conquistato quattro medaglie ai Mondiali di sci alpino: un oro (in combinata, a Courchevel nel 2023) e ben tre argenti (quelli in gigante a Garmisch nel 2011 e in Francia due anni fa, quello odierno in superG a Saalbach). Il palmares è sontuoso per la fuoriclasse valdostana, che però è stata davvero molto sfortunata con i centesimi durante le rassegne iridate: con un pizzico di buona sorte in più avrebbe potuto vantare un bottino ben più cospicuo in termini di metallo pesante.

Quattordici anni fa si dovette inchinare al cospetto della slovena Tina Maze per appena nove centesimi, dopo tra l’altro averne recuperati venticinque durante la seconda manche. Due anni fa venne battuta dalla statunitense Mikaela Shiffrin per dodici centesimi, dopo averne rimontati diciannove nella seconda manche. Stamattina non è andata meglio nella località austriaca: sogna grazie a una prova perfetta, ma subito dopo subisce la beffa per mano della padrona di casa Stephanie Venier per dieci centesimi.

Tre argenti davvero a un passo dall’oro: in tre gare non è riuscita a salire sul gradino più alto del podio per appena 31 centesimi complessivi. Per fortuna è riuscita a imporsi nella combinata in terra transalpina, tra l’altro con un vantaggio siderale sulla seconda classificata: 1.62 alla svizzera Wendy Holdener. Insomma, quando Federica Brignone vince ai Mondiali lo fa in maniera schiacciante, mentre quando si deve accontentare della piazza d’onore è sempre questione di un battito di ciglia.

Appuntamento a sabato 8 febbraio con la discesa libera, dove cercherà ancora di essere protagonista nel cuore di una stagione che le ha già regalato cinque successi in Coppa del Mondo. Settimana prossima la vedremo poi impegnata nella neonata combinata a coppie (un’atleta si cimenta in discesa e un’altra disputa lo slalom, poi si sommano i tempi per determinate la classifica) e in gigante.