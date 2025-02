Federica Brignone meglio di Isolde Kostner e Deborah Compagnoni con 4 medaglie ai Mondiali

Federica Brignone continua a scrivere la storia dello sci alpino italiano. Il meraviglioso argento conquistato oggi nel superG di Saalbach è la quarta medaglia in un Mondiale per la valdostana, diventata la prima sciatrice azzurra di sempre a centrare questo traguardo. L’ennesimo primato per Brignone, che sta vivendo una seconda parte di carriera semplicemente fenomenale, tra le vittorie in Coppa del Mondo, i podi mondiali e anche le medaglie olimpiche, sperando possano aumentare il prossimo anno a Milano Cortina 2026.

La prima volta sul podio iridato per Federica risale addirittura a quattordici anni fa, quando vinse l’argento in gigante. Brignone ha poi dovuto aspettare il 2023 per vincere nuovamente delle medaglie, ma a Meribel è arrivato finalmente anche il primo oro con il trionfo in combinata. Qualche giorno dopo arrivò un altro fantastico argento in gigante.

Brignone ha fatto meglio di alcune leggende dello sci alpino azzurro almeno come numero di medaglie. Infatti Deborah Compagnoni ha conquistato una medaglia in meno, ma in bacheca ha ben tre ori. Il primo in gigante a Sierra Nevada nel 1996 e poi l’anno successivo l’indimenticabile doppietta al Sestriere con i trionfi sempre in gigante e poi anche in slalom in una meravigliosa festa azzurra con l’argento di Lara Magoni.

Sono tre le medaglie anche di Isolde Kostner, ma la regina della velocità azzurra ha in bacheca due ori mondiali. Due vittorie memorabili, arrivate entrambe in superG nel 1996 e nel 1997 davanti ai propri tifosi al Sestriere. L’altoatesina non riuscì mai a salire sul podio in discesa, visto che la terza medaglia fu ancora in supergigante, con il secondo posto nel 2001 a St. Anton.

Le possibilità per Brignone di ampliare il suo bottino non sono ancora terminate: l’azzurra sarà tra le favorite anche in discesa e gigante, senza dimenticare che sarà anche al via probabilmente della nuova combinata a squadre. Nuovi record sono pronti da battere e nuove pagine della storia dello sci azzurro da scrivere.