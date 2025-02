Il palmares di Federica Brignone. 14 anni fa la prima medaglia ai Mondiali!

Quattordici anni dopo Federica Brignone è ancora sul podio in un Mondiale. Una carriera infinita e straordinaria quella della valdostana, che ha festeggiato oggi l’argento nel superG di Saalbach. Si tratta solo della prima gara in questa rassegna iridata per Brignone, che parteciperà sicuramente alla discesa e al gigante, dove è tra le favorite, e molto probabilmente anche nella novità della combinata a squadre, gara dove può succedere di tutto.

Finalmente Federica è riuscita a rompere il tabù della medaglia in superG, specialità che finora non l’aveva mai vista salire sul podio tra Mondiali ed Olimpiadi. Questa gara era uno degli obiettivi stagionali come ha detto la valdostana, arrivata anche su un tracciato che non si sposava con le caratteristiche di Brignone, a conferma dell’enorme crescita da parte dell’azzurra nella velocità in questi anni.

La prima volta sul podio iridato per Federica risale, come detto, al 2011, quando vinse l’argento in gigante, sfiorando anche la vittoria, visto che erano solo nove i centesimi che la dividevano dalla slovena Tina Maze. Da quell’edizione di Garmisch, però, sembrava essere calata una maledizione su Brignone, finalmente interrotta due anni fa in Francia a Meribel.

Una rassegna sulle nevi francesi meravigliosa per l’azzurra. Prima il tanto atteso oro, conquistato in combinata grazie anche alla clamorosa uscita di Mikaela Shiffrin. L’americana si prese poi la rivincita in gigante, dove Brignone vinse l’argento, ancora a pochi centesimi (dodici) dalla vittoria.

Una medaglia storica quella odierna per Brignone, che è diventata l’atleta più anziana di sempre a salire sul podio ai Mondiali. La valdostana ci è riuscita a 34 anni e 207 giorni, battendo un primato che apparteneva all’americana Lindsey Vonn (34 anni e 115 giorni), che vinse il bronzo in discesa libera nel 2019 ad Are.

Sabato nuova occasione per Brignone per ampliare ulteriormente questo bottino di medaglie. La valdostana si presenta da leader della classifica di discesa, ma il tracciato di Saalbach proprio non si sposa con le sue caratteristiche. Federica, però, è pronta a stupire nuovamente e regalare un’altra gioia allo sport italiano.

PALMARES FEDERICA BRIGNONE

OLIMPIADI

Argento in gigante a Pechino 2022

Bronzo in combinata a Pechino 2022

Bronzo in gigante a PyeongChang 2018

MONDIALI

Oro in combinata nel 2023

Argento in superG nel 2025

Argento in gigante nel 2023

Argento in gigante nel 2011

COPPA DEL MONDO

Coppa del Mondo generale nel 2020

Coppa del Mondo di combinata nel 2020

Coppa del Mondo di gigante nel 2020

Coppa del Mondo di superG nel 2022

32 vittorie e 77 podi