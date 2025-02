Fabio Quartararo non si sbilancia: “E’ solo il primo giorno di test, non serve guardare i tempi”

Non ci si vuol montare la testa nel box Yamaha al termine della prima giornata di test di MotoGP a Sepang (Malesia). Nel day-1 sul circuito asiatico il francese Fabio Quartararo ha realizzato il miglior crono della sessione di 1:57.550, precedendo i due fratelli Marc e Alex Marquez, rispettivamente di 0.051 e di 0.132. Una bella prestazione del transalpino, che sembra trovarsi a proprio agio con la M1.

Da dire che le giornate dedicate allo Shakedown hanno dato dei parametri a Quartararo, avendo maggior riferimenti rispetto ai competitors per la prima volta in pista quest’oggi. Tuttavia, El Diablo non vuol badare troppo alla posizione in graduatoria, maggiormente concentrato sul feeling con la moto giapponese.

“Sono abbastanza contento del primo giorno di test. Abbiamo lavorato bene, ci sono ancora due giorni e cercheremo di sfruttarli al meglio possibile“, le sue prime parole ai microfoni di Sky Sport. “Sinceramente, guardare alla nostra posizione ora come ora serve a poco. Stiamo andando nella stessa direzione con cui avevamo chiuso il 2024, quindi credo che manchi ancora abbastanza nel confronto con Ducati e il top“, ha aggiunto Quartararo.

“Non voglio entrare nei dettagli, sicuramente il pacchetto nel proprio complesso è migliorato, ma dobbiamo continuare a spingere“, ha concluso l’ermetico francese.