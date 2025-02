F1, Sainz il più veloce nel day-2 dei Test a Sakhir. Ferrari in scia, ma McLaren fa paura sul passo

Carlos Sainz completa la sua pre-season togliendosi lo sfizio di firmare il miglior tempo assoluto nella seconda e penultima giornata dei test ufficiali a Sakhir in vista del Mondiale di Formula Uno 2025. L’ex ferrarista è stato l’unico (insieme a Liam Lawson) a disputare entrambe le sessioni odierne, percorrendo ben 127 giri in attesa di cedere il posto al compagno di squadra Alex Albon sulla Williams per le otto ore di attività previste domani.

Lo spagnolo, a differenza di tanti altri, ha effettuato dunque una simulazione di qualifica più seria per prendere confidenza con la nuova macchina sul giro secco verso il Gran Premio d’Australia, fermando il cronometro in 1’29″348 e precedendo di pochi centesimi l’attuale coppia Ferrari composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo a 31 e 83 millesimi da Sainz.

Riscontri sicuramente positivi ma che lasciano il tempo che trovano, in assenza del quattro volte iridato Max Verstappen (oggi è stato Lawson a guidare la Red Bull) e con una McLaren che ha giocato a nascondino non portando a termine nessun time-attack degno di nota. Le indicazioni più interessanti, seppur non definitive e con alcune incognite legate alle mappature e ai carichi di benzina scelti dalle varie scuderie, sono arrivate nel pomeriggio tramite le simulazioni di gara.

McLaren ha dominato la scena, sfoggiando un ritmo mostruoso ed un’ottima gestione delle gomme sulla lunga distanza con tutte e tre le mescole utilizzate (dalla C1 alla C3). Lando Norris è stato costantemente il più veloce in pista nei long-run, con un margine di circa mezzo secondo al giro (se non di più, soprattutto nella parte finale degli stint) nei confronti della SF-25 di Leclerc e della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, che ha svolto comunque un lavoro solido con poche sbavature ed una buona costanza di rendimento nella simulazione del GP.

