F1: Hamilton il più veloce nella prima parte del day-2 dei test in Bahrain. Bene Russell

Va in archivio una mattina molto particolare al Bahrain International Circuit, tracciato che sta ospitando in questi giorni i Test della Formula 1, propedeutici all’inizio della stagione 2025. Dopo le prime avvisaglie di ieri, i piloti nella prima parte di questo day-2 hanno dovuto fare i conti con la pioggia, evento che non ha concesso ai team di poter svolgere un lavoro continuativo. A registrare il miglior tempo tuttavia è stato un buon Lewis Hamilton.

Il fenomeno britannico ha lavorato sul giro montando le gomme medie, sfoggiando una buona confidenza soprattutto nei primi due intermedi arrivando a segnare un crono di 1:30.080. Successivamente, dopo una pausa dovuta alle condizioni di asfalto bagnato, il neo ferrarista ha ben figurato in un altro giro lanciato, timbrando così 1:29.379, rifilando un gap di 0.399 a un buon George Russell, particolarmente brillante nel long run con la sua Mercedes, oltre che alla Williams di Carlos Sainz, terzo a 0.711 nonché unico del lotto ad aver utilizzato la dura.

Da segnalare la quarta piazza di Pierre Gasly (Alpine), Il quale ha accumulato un gap di 1.051 precedendo Fernando Alonso (Aston Martin), quinto a 1.321, Yuki Tsunoda (Racing Bull), sesto a 1.414, e Oscar Piastri (McLaren), settimo a 1.442. Mattinata interlocutoria invece per il secondo pilota Red Bull, Liam Lawson, rimasto per lungo tempo ai box ma in azione anche nel pomeriggio. Il neozelandese ha ottenuto l’ottavo tempo con un ritardo di 1.854 arginando Niko Hulkeberg (Haas), nono a 2.078, ed Esteban Ocon (Sauber), decimo a 3.692.