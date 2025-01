Toto Wolff accusa il colpo: “Le foto di Hamilton in Ferrari? Come la tua ex con un amico”

Le prime immagini di Lewis Hamilton con la tuta della Ferrari hanno generato una serie di interazioni incredibili sui social network. Già dalla prima fotografia, quella iconica che ritrae il britannico elegantissimo davanti alla sede di Maranello, è già diventata un cult del 2025 e destinata a rimanere per sempre impressa nella storia della scuderia italiana. Fa un certo effetto vedere la leggenda della F1 con indosso il rosso fiammante del Cavallino Rampante, e ancora in tanti non sembrano essersi abituati all’idea di assistere tra poche settimane in pista quello che è sempre stato considerato, in fondo, solo un sogno.

Il nuovo capitolo della carriera di Hamilton non può avere lasciato indifferente Toto Wolff, Direttore Esecutivo della Mercedes che, in occasione degli Autosport Awards, ha commentato le prime gesta del suo ex pupillo ai microfoni di Sky Sport UK, non nascondendo le sue sensazioni tra ironia ed amarezza.

“Le prime foto di Lewis in Ferrari? È un po’ come quando si divorzia in maniera amichevole e va tutto bene… finché non vedi la tua ex per la prima volta con un nuovo amico – ha detto Wolff nelle parole riportate da Sky Italia – Gli ho detto che quelle foto erano iconiche, curate nei minimi dettagli. E trattandosi di lui, non sono sorpreso”.

Nessun rancore dunque in vista dell’inizio della stagione 2025, al via il 16 marzo con una grande novità nel team di Brackley: l’ingresso dell’italiano Andrea Kimi Antonelli, chiamato a sostituire proprio l’ex Campione del Mondo.