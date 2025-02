F1, Lewis Hamilton dopo il day2 di Sakhir: “Ancora una giornata positiva, la SF-25 mi sta piacendo molto”

Siamo ormai giunti all’ultima giornata dei test di Sakhir (Bahrein) riservati alla Formula Uno. Domani, infatti, vivremo le otto ore conclusive di lavoro in pista, con Lewis Hamilton che prenderà possesso per la terza volta della SF-25. La nuova Ferrari con il pilota più vincente di sempre. Un binomio che potrebbe davvero scrivere pagine di storia importanti.

Per il momento come stanno procedendo i lavori per il “Re Nero”? Al termine della sua mattinata di lavoro l’ex pilota di McLaren e Mercedes ha analizzato quanto fatto in pista: “Sono state giornate positive. Il meteo ci ha ostacolato oggi e non siamo riusciti a fare tutti i giri desiderati, ma abbiamo fatto quasi tutto. Stiamo lavorando per esplorare e io sto cercando di ambientarmi. Sono qui solo da un mese e non si può fare tanto. E la macchina è andata molto bene in pista”. (Fonte: Motorsport.com).

Il feeling con la monoposto tinta di rosso sembra già esserci, ma il nativo di Stevenage preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno: “È presto per dire che la SF-25 sia una macchina più vicina alle mie preferenze, ma la macchina mi sta piacendo molto. Stiamo creando un legame. Ieri la giornata è stata discreta, ma abbiamo svolto il nostro programma. Non cambiamo l’assetto, ma stiamo solo seguendo procedure. Mi piace tantissimo guidare questa macchina, al momento. Ci sono cose diverse rispetto alla Mercedes, dei nomi e geometrie differenti. Studio giorno e notte per capire come chiamano i componenti. Ho lavorato 12 anni nello stesso box e sapevo tutto. Ora invece le cose sono differenti ed è qualcosa che mi piace tantissimo”.

Ovviamente prendere una vettura neonata e portarla nel migliore dei modi all’esordio di Melbourne è un lavoro davvero ampio: “Questi giorni servono a esplorare il potenziale della vettura. Al momento credo ci sia ancora margine di esplorazione. Ci stiamo arrivando passo dopo passo. Ogni regolazione è diversa rispetto alla Mercedes. Devo imparare di nuovo un metodo di lavoro e come questa macchina deve essere guidata, perché deve essere guidata in modo differente. Sino a ora sento la macchina rispondere alle mie sollecitazioni. Oggi è stato importante fare i passi avanti in termini di assetto. Difficile parlare del confronto con gli altri, lo capiremo tra 2 settimane e magari domani capiremo qualcosa di più. Ma credo che saremo tutti più vicini. Poi vedo la Williams più veloce e credo sia una cosa molto bella”.

Nel complesso l’inglese sta affrontando queste giornate con un obiettivo ben chiaro: “Prendo una giornata alla volta. Siamo concentrati a fare il nostro lavoro, senza guardare il resto. Stiamo cercando di apprendere la vettura, i procedimenti, i sistemi di controllo. Sono in fase di apprendimento, le sospensioni, le regolazioni e le tecnologie. Io e il mio ingegnere stiamo cercando di capire come comunicare al meglio. Ogni volta che torno ai box ci aggiustiamo piano piano. Stiamo seguendo un piano e non possiamo essere più avanti visto il poco tempo che abbiamo avuto. Diversi grandi piloti hanno iniziato prima di me come Vettel e Alonso. Noi abbiamo iniziato da poco ma sta andando alla grande”.