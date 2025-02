Equitazione: lo svizzero Martin Fuchs si impone nella FEI Jumping World Cup di Bordeaux

A Bordeaux, dove si è conclusa da pochi minuti la 13esima tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025 (Western European League), risuona l’inno svizzero.

Il merito è di Martin Fuchs: il cavaliere elvetico infatti si è imposto sul percorso a ostacoli francese al jump off, con doppio percorso netto, col crono decisivo di 37.45 in sella al suo cavallo Conner Jei. Alle sue spalle, in seconda e terza piazza, si sono rispettivamente sistemati il belga Pieter Devos, con il tempo di 39.54 montando Casual DV Z, e l’olandese Willem Greve, sul terzo gradino del podio in 39.74 in sella a Grandorado TN N.O.P.

Non vi erano italiani in gara, in un concorso che ha visto complessivamente in concorso ben 39 binomi sul tracciato della città transalpina.

Nella classifica generale della FEI Jumping World Cup 2024-2025 (Western European League), a comandare è sempre il francese Kevin Staut: primo con 70 punti; mentre Piergiorgio Bucci è momentaneamente 23esimo a quota 29.

Prossimo appuntamento, l’ultimo prima delle Finals di Basilea di inizio aprile, in programma a Goteborg: dal 19 al 23 febbraio nella citta svedese, dove ci sarà da giocarsi il tutto per tutto e solo i primi 18 classificati della generale otterranno l’accesso all’evento che chiuderà la competizione.