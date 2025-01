Equitazione: i convocati dell’Italia per la League of Nations di Abu Dhabi. C’è Camilli

League of Nations 2025: si parte. Dopo essere tornata nella “Serie A” del salto ostacoli, l’Italia è pronta ad affrontare la prima prova del circuito per nazioni, che si terrà ad Abu Dhabi dal 12 al 16 febbraio

La Federazione Italiana Sport Equestri, con una news pubblicata sul suo sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati per l’appuntamento previsto negli Emirati Arabi: 4 titolari, a cui aggiungere una riserva.

I selezionati sono: Piergiorgio Bucci con Hantano, che in questo periodo sta ben figurando nella FEI Jumping World Cup 2024-2025, Emanuele Camilli con Odense Odeveld, capace di riportare l’Italia nella finale individuale della specialità alle Olimpiadi a 20 anni dall’ultima volta la scorsa estate a Parigi 2024, il giovane e in rampa di lancio Giacomo Casadei con Marbella du Chabli, e la campionessa nazionale Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle; a cui aggiungere la riserva Paolo Paini con Casal Dorato.

Il Team Italia – informa la FISE – sarà completato dal Capo Equipe Marco Bergomi, dal Tecnico Selezionatore Marco Porro e dal veterinario di squadra Cristiano Pasquini.

A partecipare alla Longines League of Nations, oltre all’Italia, vi saranno: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, USA e la Germania, vincitrice della rassegna nel 2024.

Gli altri appuntamenti in agenda, in vista dei prossimi mesi, saranno: Ocala (Stati Uniti) dal 18 al 23 marzo, Rotterdam (Paesi Bassi) dal 19 al 22 giugno e St Tropez-Gassin (Francia) dal 17 al 21 settembre; con le Finals a Barcellona (Spagna), in programma dal 2 al 5 ottobre.