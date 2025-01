Equitazione: Marc Houtzager vince nel salto ostacoli ad Amsterdam. Bene Piergiorgio Bucci che chiude 8°

La dodicesima tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025 – relativa alla Western European League – è andata ufficialmente in archivio sul campo gara di Amsterdam.

Marc Houtzager: profeta in patria. L’olandese infatti, con il tempo di 38.30 al jump off dopo aver coperto il primo e il secondo percorso senza errori, si è aggiudicato il contest in sella al suo Sterrehof’s Dante precedendo nell’ordine l’irlandese Denis Lynch, secondo con il tempo di 38.99 montando Vistogrand, e l’altro neerlandese in concorso ossia Jur Vrieling, terzo a 40.03 insieme al suo cavallo Helwell du Chabus.

Un podio tutto sommato inatteso, viste le presenze nella start list, di cavalieri come gli svizzeri Steve Guerdat (16esimo) e Martin Fuchs (21esimo) e il francese Julien Epaillard (11esimo).

In casa Italia, ottimo l’ottavo posto di Piergiorgio Bucci con il suo Hantano: un peccato per l’azzurro che non è riuscito ad accedere al jump off a causa di un errore che gli è costato 4 penalità nel primo round della gara, al netto di un’ottima velocità come dimostra il tempo di 71.34 arrivato al termine della sua prova.

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2024-2025, Western European League, vede sempre in testa il francese Kevin Staut, a 70 punti (anche se oggi non ha aggiunto nulla al suo bottino). A proposito di Piergiorgio Bucci: bel balzo in avanti dell’italiano che, incamerando 9 punti, arriva a un totale di 29 punti sistemandosi in 20esima posizione, a sole due lunghezze dalla 18esima piazza, attualmente occupata da Martin Fuchs a 31.

Prossima tappa in programma, la tredicesima di quattordici in agenda, quella di Bordeaux in Francia: in programma dal 6 al 9 febbraio 2025.