Equitazione: Cathrine Laudrup-Dufour vince il Grand Prix di dressage a Göteborg

L’Horse Show di Göteborg si è ufficialmente aperto. Sul campo di gara svedese, è terminato da pochissimo il primo evento – quello del Grand Prix – della 10a tappa FEI Dressage World Cup 2024-2025 (Western European League).

A vincere è stata la danese Cathrine Laudrup-Dufour, una delle componenti della squadra che ha vinto l’argento a Parigi 2024, che in sella al suo cavallo Mount St John Freestyle ha fatto segnare uno score di 83.369 %. Questo punteggio le ha consentito di precedere nettamente, più di 10 punti percentuali, la padrona di casa svedese Mariavon Essen, seconda a 73.283 % (montante Invoice), e la tedesca BiancaNowag-Aulenbrock, terza con 72.543 % (Florine OLD).

Non c’erano binomi italiani al via, in un contest che ha visto in partenza complessivamente 17 partecipanti.

Domani si replica, con l’ultima prova in programma: dalle 14.00 sarà la volta del Freestyle, che poi assegnerà i punti definitivi e ridisegnerà la classifica della FEI Dressage World Cup 2024-2025 (Western European League).