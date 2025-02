Equitazione: la norvegese Isabel Freese vince nel Grand Prix di dressage a Neumünster

La nona tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025 si è ufficialmente aperta a Neumünster – in Germania – dove sul campo di gara tedesco è andato in scena il Grand Prix della specialità equestre.

A vincere è stata la forte norvegese Isabel Freese che, in sella al suo cavallo Total Hope OLD, ha messo insieme una ripresa da 75.739%. Un’esibizione che le ha consentito di battere la danese Nanna Skodborg Merrald, seconda a 74.761% (montante Blue Hors Zepter), e il tedesco Raphael Netz, terzo con lo score di 73.217% insieme a Great Escape Camelot.

Non vi erano italiani al via, in un concorso complessivo da 16 partecipanti, che domani si ripeterà ma nella modalità del Freestyle.

Domani ultimo segmento quindi di questa tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, relativa alla Western European League, pronta poi a volare a Göteborg – in Svezia – dal 19 al 23 febbraio.