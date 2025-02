Dove vedere in tv la presentazione delle squadre di F1: orario preciso, programma, streaming

Domani, alle ore 21.00 italiane, la O2 Arena di Londra sarà teatro della presentazione collettiva delle 10 squadre che prenderanno parte ai Mondiali 2025 di F1. Tutti i piloti presenzieranno e questa sarà un’occasione nella quale i team presenteranno, più che le nuove monoposto, le livree 2025.

Ci sarà anche spazio per l’intrattenimento nel corso dello show, con lo spettacolo offerto da BrianBurkeCreative e dal team di fama mondiale che ha creato le cerimonie di apertura e chiusura per il Gran Premio inaugurale di Las Vegas nel 2023. In altre parole, non ci si annoierà di certo.

La F1 ha deciso di celebrare i suoi 75 anni con un evento che si preannuncia senza precedenti, finalizzato logicamente agli sponsor. Vero è che nella stessa serata la Ferrari offrirà qualcosa in più. Oltre alla livrea citata e presentata nella capitale inglese, la scuderia di Maranello pubblicherà alcune immagini, dei rendering, della nuova SF-25. La nuova macchina, inoltre, è previsto che scenda in pista il giorno successivo a Fiorano (19 febbraio) per lo Shakedown.

La copertura televisiva della presentazione ufficiale e collettiva di tutte le squadre di F1 a Londra, in programma domani (martedì 18 febbraio) alle ore 21.00 italiane, sarà garantita da Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo, NOW e su skysport.it. OA Sport vi offrirà tutti gli approfondimenti del caso su questo evento così particolare.

PRESENTAZIONE SQUADRE F1 2025

Martedì 18 febbraio (orari italiani)

Ore 21.00 Presentazione collettiva F1 alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA PRESENTAZIONE SQUADRE F1 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, skysport.it