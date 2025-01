Charles Leclerc sottolinea: “C’è una mentalità più solida in Ferrari rispetto al passato”

Il 19 febbraio la Ferrari presenterà la sua nuova vettura e l’obiettivo è sempre il solito: vincere i titoli piloti e costruttori in F1. La scuderia di Maranello avrà una veste rinnovata, visto il cambio c’è stato nella coppia dei racing driver: lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso la propria esperienza andando in Williams e spetterà al britannico Lewis Hamilton affiancare il monegasco Charles Leclerc.

Una coppia che incuriosisce non poco quella formata da Charles e dal “Re Nero”, anche perché ci si chiede se davvero Lewis saprà essere competitivo come nei suoi anni migliori, reduce da un 2024 con Mercedes non eccezionale. Ai microfoni di RacingNews365, Leclerc ha voluto sottolineare i grandi miglioramenti che ci sono stati nel team, tali da determinare una seconda parte di 2024 molto convincente.

“La mentalità e il modo in cui tutti lavorano in Ferrari sono due cose che abbiamo migliorato molto. Sento che siamo una squadra molto più solida. C’è così tanta passione all’interno del team, e questo è fantastico perché tutti sono disposti a lavorare quell’ora in più e sono davvero motivati. Prima, quando le cose andavano male, penso che le persone che lavorano in Ferrari fossero sempre più colpite di quelle delle altre squadre per il loro attaccamento emotivo al marchio. Ora invece, c’è ancora la passione, ma siamo molto meno colpiti emotivamente da ciò che sta accadendo intorno alla squadra, il che penso sia molto positivo e sia stato un grande passo in avanti per tutti“, le parole del monegasco.

Proiettandosi al prossimo campionato, il ferrarista predica calma: “La F1 è uno sport relativo e possiamo sapere solo cosa facciamo noi. Ho molta fiducia nella squadra. Sulla parte tecnica, ripeto, tutto è relativo: non sappiamo se Red Bull o McLaren abbiano trovato qualcosa di speciale per la loro macchina di quest’anno, quindi è difficile fare bilanci ora. L’importante è che ci stiamo concentrando su noi stessi“.