Dove vedere in tv Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, WTA Doha 2025: orario semifinale, tv, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno Mirra Andreeva e Diana Shnaider nella semifinale di doppio del torneo WTA 1000 di Doha. Dopo aver regolato Eikeri/Niculescu ed Panova/Stollar, le Campionesse Olimpiche saranno attese dal durissimo confronto con la coppia russa nella rivincita della finale dei Giochi di Parigi 2024, dove furono le nostre portacolori ad avere la meglio e a conquistare la medaglia d’oro sulla terra rossa del Roland Garros.

Le teste di serie numero 3 del seeding scenderanno in campo sul Campo Centrale nella giornata di venerdì 14 febbraio, sarà il primo match di giornata a partire dalle ore 13.00. Le vincitrici si meriteranno la qualificazione all’atto conclusivo contro la vincente del confronto tra Haddad Maia/Siegemund e Jiang/Wu. Le nostre portacolori hanno perso contro le russe al secondo turno dei recenti Australian Open.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini/Errani-Andreeva/Shnaider, semifinale del torneo WTA 1000 di Doha. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sport Tennis (canale 203), Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-ANDREEVA/SHNAIDER

Venerdì 14 febbraio

Ore 13.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Mirra Andreeva/Diana Shnaider – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-ANDREEVA/SHNAIDER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati; supertennis.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.