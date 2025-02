Dove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Acapulco 2025: orario, programma, streaming

Nella notte italiana di martedì 25 febbraio, Flavio Cobolli affronterà lo statunitense Ben Shelton (n.14 del mondo) nel primo turno dell’ATP500 di Acapulco. Un impegno complicato per il romano contro il mancino americano, anche perché reduce da un periodo di forma non positivo a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno minato la preparazione.

Un 2025 complesso per Cobolli, visto anche come aveva chiuso il 2024, ovvero con un problema alla spalla. Una criticità che ha rallentato la sua preparazione e le partite successive, per di più con altre noie di natura muscolare. Si spera che Flavio sappia ritrovare il proprio smalto, perché per battere Shelton servirà una versione molto vicina al 100%.

Se si valutano i precedenti, il classe 2002 del Bel Paese ha motivi per cui sorridere, avendo vinto i due match fin qui disputati. Ci si riferisce alle partite sulla terra rossa di Ginevra e sul cemento di Washington dell’anno passato, con Cobolli vittorioso sempre in rimonta. Tuttavia, ogni partita fa storia a sé e il tennista degli States, semifinalista negli Australian Open, ha fatto vedere dei miglioramenti interessanti dal punto di vista del gioco.

La partita tra Flavio Cobolli e Ben Shelton, valida per il primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico), sarà trasmessa in diretta televisiva nella notte italiana di martedì 25 febbraio da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Martedì 25 febbraio (orari italiani)

CAMPO CENTRALE – Inizio 01.00

A. Rinderknech vs [2] C. Ruud

A seguire

F. Cobolli vs [5] B. Shelton

Non prima delle 04.00

G. Diallo [Q] vs T. Paul [3]

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv