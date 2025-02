Dominik Paris senza tempo! È terzo nel superG di Crans Montana dietro gli imbattibili svizzeri

Tripletta ieri in discesa, oggi “solo” doppietta per la Svizzera nel superG di Crans Montana. A trionfare è Marco Odermatt, che firma l’ottava vittoria della sua stagione e mette il sigillo sulla coppa di specialità, la terza della sua carriera. Odermatt ha fatto la differenza nell’unico passaggio veramente tecnico della pista, guadagnando moltissimo su tutti gli avversari. L’unico capace di stare vicino all’elvetico in quel punto è stato il connazionale Alexis Monney, che ha comunque concluso a 28 centesimi dal compagno di squadra.

Festa per la Svizzera, ma anche per l’Italia grazie a Dominik Paris, che finalmente riesce a sbloccarsi in questa stagione e centra il suo primo podio, il quarantottesimo in carriera (sedici in superG), concludendo al terzo posto a 39 centesimi da Odermatt. Sono proprio 39 i centesimi i centesimi persi dall’altoatesino in quel passaggio nella parte centrale dove lo svizzero ha fatto la differenza, segnale di come per il resto Paris abbia fatto gara praticamente pari con Odermatt.

Quarto posto per l’austriaco Raphael Haaser (+0.51), che ha preceduto un ottimo Mattia Casse (+0.58), che si ritrova sulle nevi di Crans Montana ed ottiene una buonissima quinta posizione che lo proietta al secondo posto della classifica di specialità, con la possibilità di giocarsi il podio nelle ultime due gare della stagione.

Sesta posizione per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0.60) davanti allo svizzero Franjo Von Allmen (+0.63) e allo sloveno Miha Hrobat (+0.72), che si è inserito con il pettorale 37. Chiudono i primi dieci l’austriaco Lukas Feurstein (+0.75) ed il francese Nils Allegre (+0.81).

Ha sognato per un po’ la Top-10 Christof Innerhofer, che ha concluso la sua gara al dodicesimo posto (+0.93). A punti per l’Italia anche Florian Schieder (23°, +1.44) e Matteo Franzoso (30°, +1.57), che per la seconda volta in carriera riesce a chiudere tra i primi trenta. Più indietro Nicolò Molteni (36°, +1.75) e Giovanni Franzoni (40°, +2.05).

In classifica di Coppa del Mondo ovviamente comanda Marco Odermatt con 1246 punti davanti al norvegese Henrik Kristoffersen (746). Lo svizzero conduce anche in quella di superG con 441 punti, precedendo Mattia Casse (260) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (238).