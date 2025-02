Djokovic sconfitto anche in doppio a Dubai nel giorno dell’addio di Verdasco

Una settimana a Doha non certo da incorniciare per Novak Djokovic. Dopo aver perso ieri al primo turno dell’ATP500 qatariano da Matteo Berrettini in singolare, il serbo è stato battuto anche in doppio nella partita che ha rappresentato l’ultima volta per lo spagnolo Fernando Verdasco. Il duo formato dal balcanico e dall’iberico si è dovuto inchinare ai campioni dell’Australian Open 2025, Harri Heliovaara/Henry Pattern, sullo score di 7-5 6-4 in 1 ora e 22 minuti di gioco.

Nel primo set Djokovic e Verdasco non sono riusciti a trovare le soluzioni in risposta. Nole, solitamente, non è così efficace in questo fondamentale come nel singolare e nei fatti sono Heliovaara/Patten ad avere le maggiori chance per andare avanti di un break nel quinto e settimo game. Lo strappa si crea nell’undicesimo game ai vantaggi, decisivo nel 7-5.

Nel secondo set il doppio formato dal finlandese e dal britannico va nuovamente a segno nel quinto game. Djokovic e Verdasco provano a reagire, ma le palle del contro-break nel sesto e ottavo game sfumano. Il serbo e lo spagnolo cancella due palle match nel nono gioco, ma capitolano nel successivo sul 6-4.

Dando uno sguardo alle statistiche, il 63% dei punti vinti con la prima di servizio si è rivelato un dato poco efficiente per Nole e Fernando, rispetto all’83% dei rivali. In una specialità come quella del doppio, ogni punto fan ancor più la differenza.