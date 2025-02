Matteo Berrettini: “Volevo battere Djokovic da anni. Mi sarebbe piaciuto vincere in passato…”

Matteo Berrettini ha sconfitto Novak Djokovic in due set e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Doha, ruggendo in maniera perentoria come nei suoi giorni migliori. Il tennista romano è stato impeccabile contro il fuoriclasse serbo: ha annullato tre break-point nel sesto game del parziale iniziale, ha giocato di forza nel finale del tie-break che ha deciso la frazione d’apertura e poi ha controllato brillantemente il secondo set.

Il nostro portacolori ha esordito nel miglior modo possibile sul cemento della capitale del Qatar, ribaltando un sorteggio sfavorevole e battendo il fenomenale balcanico per la prima volta in carriera: dopo aver perso i quattro precedenti, tra cui l’atto conclusivo di Wimbledon 2021, l’azzurro ha invertito la rotta contro il 24 volte Campione Slam e può così proseguire la propria avventura in Medio Oriente. Il 28enne ha avuto la meglio sul numero 7 del mondo, regolando un top-10 per la decima volta.

Il numero 35 del ranking ATP, che ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6(4), 6-2 ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Battere Novak è una delle cose che aspiravo a fare da anni. Ho giocato contro di lui in alcuni dei più grandi tornei del mondo, è stato un onore condividere il campo con lui anche se mi sarebbe piaciuto vincere almeno una di quelle partite. Ho lavorato molto duro per tornare qui e a questo livello, tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi ha pagato, oggi si è visto“.

Matteo Berrettini ha poi proseguito: “Mi mancava solo giocare match, soprattutto come questo. E la cosa più importante è che mi sono goduto ogni momento. Novak è un campione, è sempre pronto a rientrare e avete visto cosa è successo sul primo match point. In quei momenti devi solo pensare a vincere il prossimo punto ed è quello che ho fatto“. Il 28enne tornerà in campo domani per fronteggiare l’olandese Tallon Griekspoor, contro cui ha perso un paio di settimane fa al primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam.