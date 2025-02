Denis Shapovalov trionfa all’ATP 500 di Dallas. Il canadese batte Ruud e completa la settimana perfetta

Completa la settimana perfetta il canadese Denis Shapovalov che nella finale dell’ATP 500 di Dallas supera 7-6(7-5) 6-3 il norvegese Casper Ruud, vince il primo titolo dell’anno e dimostra di avere tutte le carte in regola per tornare in alto sfoderando i lampi del suo cristallino talento.

Un primo set che si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio si conclude con la vittoria del mancino canadese al tiebreak per 7-5. Il tennista nordamericano si procura una palla break, non sfruttata, nel terzo game, mette spesso in difficoltà il rivale, martella da fondo, sgancia ace in serie ed è più lucido nei momenti chiave. Nel tiebreak sbaglia un clamoroso smash nel primo punto, reagisce di slancio confezionando tre punti e si fa riprendere sul 4-4; nel momento della verità il protagonista della settimana, reduce dalle vittorie su Taylor Fritz e Tommy Paul, riprende a spingere, capitalizza gli errori dell’avversario con la pressione da fondo e chiude il set.

Non cambia la musica nella seconda partita con Shapovalov che continua ad attaccare da fondo, sfrutta con efficacia l’arma della palla corta, varia sempre i colpi per non dare riferimenti e costringe l’avversario a giocare contro natura spingendosi a rete pur di conquistare il punto. Il canadese ottiene il break nel secondo gioco, sfiora il doppio break nel quarto game e trova sempre la soluzione vincente trasmettendo la sensazione di solidità mentale di chi azzera prontamente l’errore commesso ed è pronto a ripartire senza accusare la minima ripercussione. Nel nono e decisivo game l’ex numero dieci del mondo si salva da 15-30 con una volee deliziosa, arriva al match point piazzando lo smash vincente e chiude i conti per la legittima esplosione di gioia che corona un successo ampiamente meritato per la qualità del gioco espresso.

La lettura delle statistiche evidenzia l’ottima prova al servizio del vincitore del match che, nel contesta di una prova di assoluta completezza, serve 13 ace, piazza 26 risposte vincenti e chiude con otto punti in più rispetto ad un rivale che le prove tutte per riuscire ad arginarlo senza riuscire però a trovare valide contromisure.