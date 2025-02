Daniil Medvedev si ritira a Doha: Felix Auger-Aliassime, ancora ‘fortunato’

Non è un periodo molto felice per Daniil Medvedev. Il russo fatica a ritrovarsi nel suo tennis e, dopo l’uscita di scena al secondo turno degli Australian Open 2025, sperava di ottenere riscontri migliori. Il campo ha dato un esito diverso.

A Rotterdam gli ottavi di finale sono stati letali, sconfitto a sorpresa da Mattia Bellucci, mentre a Marsiglia lo stop c’è stato in semifinale contro il serbo Hamad Medjedovic. Quest’oggi c’è stato un epilogo ancora più amaro nei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il n.6 del mondo, infatti, si è ritirato dopo aver perso il primo parziale sul 6-3 per un malessere, questa la giustificazione riportata sui canali ufficiali. Chiusura anticipata della partita, con Auger-Aliassime a cui è scappato un sorriso non tanto per l’abbandono del suo avversario, ma per un nuovo episodio “fortunato” nel proprio percorso in Qatar.

Never the ending you want to see ❤️‍

After winning the first set 6-3, Felix Auger Aliassime is through to his third semifinal of 2025 as Daniil Medvedev retires with illness.

Get well soon, Daniil!#qatarexxonmobilopen pic.twitter.com/ZaOZOHrPwc

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 20, 2025