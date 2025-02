ATP Marsiglia, colpaccio di Medjedovic: fuori un Medvedev in crisi, troverà in finale Humbert

Giornata di semifinali nell’ATP 250 di Marsiglia sul veloce indoor francese e non sono mancate le sorprese. Il bel colpo è stato firmato da un fantastico Hamad Medjedovic che ha letteralmente preso a pallate Daniil Medvedev: vittoria per 6-3 6-2 per il talento serbo che ha dominato in un’ora e quindici minuti di gioco.

Con il suo tennis Medjedovic ha messo in evidenza tutti i limiti del Medvedev attuale: vincenti da tutte le parti del campo, velocità di palla straordinaria, sempre sulla palla e il russo praticamente non è mai riuscito ad arginarlo. Sarà finalmente il momento del salto di qualità per il serbo? Da vedere invece quale sarà il futuro a breve termine del n.8 del mondo, sempre più in crisi.

In finale troverà il campione in carica Ugo Humbert che ha amministrato bene il match contro Zizou Bergs, vincendo con un doppio 6-4 in un’ora e mezza. Il francese ha concesso una palla break in tutto l’incontro ed è andato ancora una volta come un treno, proprio come successo con Sonego.

Palla break che è stata concessa nel primo gioco della partita, poi è sempre stato il belga ad essere in affanno nei suoi turni di servizio ed è caduto nel decimo gioco di entrambi i set dopo un relativo equilibrio. Sarà quindi una finale decisamente interessante e che si preannuncia interessante per il confronto di stili.