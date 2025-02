Daniil Medvedev perde la testa contro il giudice di sedia: cosa è accaduto a Dubai

Non è un periodo positivo per Daniil Medvedev. Il n.6 del mondo ha dovuto incassare la quinta sconfitta stagionale in tredici incontri disputati contro l’olandese Tallon Griekspoor nei quarti di finale dell’ATP500 di Dubai. Il n.47 del ranking l’ha spuntata contro il n.1 del tabellone con lo score di 2-6 7-6 (7) 7-5 e raggiunto la semifinale dove affronterà il greco Stefanos Tsitsipas.

Russo furioso non solo per la sconfitta, ma anche per quanto è accaduto al termine del secondo set. Il riferimento è alla protesta del moscovita nei confronti del giudice di sedia, Adel Nour, che lo ha ammonito per condotta antisportiva.

“Per cosa?“, gli ha chiesto Medvedev. “Lo sai bene cosa mi hai detto“, ha risposto il giudice di sedia. “Sei troppo molle. Cos’è, un doppio standard contro i russi?“, l’accusa di Medvedev. “Non dirmi niente del genere, Daniil, sono molto corretto. Vi tratto tutti nello stesso modo!“, ha ribadito Adel Nour.

Medvedev not happy with the umpire after receiving code violation for unsportsmanlike conduct in match against Griekspoor

Daniil: “For what?”

“You know what you said to me”

Daniil: “You’re very soft huh? Very soft.”

Daniil: “What is this, double standards against Russians?”… pic.twitter.com/jRv8MEEbfP

