Combinata nordica, Mondiali Trondheim 2025. Jarl Magnus Riiber per chiudere in bellezza. Quattro cattivi pronti a rovinare il lieto fine

Nella combinata nordica maschile, ogni argomento è subordinato a Jarl Magnus Riiber. Il più grande di tutti i tempi, l’uomo che ha portato la disciplina in una dimensione differente rispetto a quella di tutti gli altri. La sua. Il GOAT ha inaspettatamente deciso di dire “basta” al termine della stagione corrente, senza andare alla caccia dell’oro olimpico ancora assente – ovviamente per circostanze – dal suo palmares.

“Grazie, ma non interessa. Preferisco godermi i miei figli piuttosto di passare un anno con l’ansia di dover trionfare per forza di cose nell’ambito a Cinque cerchi. Peraltro, soffro del morbo di Crohn, quindi non vedo perché debba farmi del male dal punto di vista fisico, soffrendo nel profondo delle mie budella per una medaglia d’oro che avrà anche il suo significato, ma per me non è una priorità. Salute e famiglia prima di tutto. Quindi con lo sport chiudo a Trondheim, poi faccio il papà”. Questo il messaggio implicitamente lanciato da JMR a gennaio, quando ha svelato la sua decisione.

Trondheim 2025 sarà dunque l’ultima opportunità di ammirare in azione, in competizioni con medaglie in palio, colui che ha riscritto di proprio pugno i canoni della combinata nordica. Ovviamente, i suoi successi non sono scontati. Quest’anno è il più forte, ma non sta dominando. Soprattutto la Compact, format che farà il suo esordio iridato, potrebbe essere una gara in cui dovrà inchinarsi a qualche rivale.

Chi proverà a vestire i panni del “cattivo”, impedendo un lieto fine alla carriera di Riiber? I nomi sono i soliti. Il connazionale Jens Lurås Oftebro, l’austriaco Johannes Lamparter, i tedeschi Vinzenz Geiger e Julian Schmid sono i più accreditati. Poi, di rincorsa, possiamo aggiungere alti nominativi, le cui credenziali non sono però così forti come quelle del quartetto appena citato.

Italiani? Obiettivo prime venti posizioni, al massimo prime quindici, magari con un exploit di Aaron Kostner piuttosto che del sempreverde Alessandro Pittin. Domandare di più è impossibile, troppo il divario tra gli azzurri e chi tira davvero le fila.