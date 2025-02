Combinata nordica: vincono Paul Walcher e Ingrid Taate nella Gundersen ai Mondiali junior. Settimo Manuel Senoner

Giornata dedicata alle Gundersen in quel di Lake Placid dove sono in corso di svolgimento i Mondiali juniores di combinata nordica: in scena sia la prova al maschile che quella al femminile.

Tra gli uomini ad imporsi è l’austriaco Paul Walcher che rimonta e batte sugli sci di fondo il nipponico Atsushi Narita. Medaglia di bronzo che va al tedesco Richard Stenzel. In casa Italia da segnalare l’ottima settima posizione di Manuel Senoner, che era addirittura quinto dopo il salto.

Tra le donne riesce a vincere invece la norvegese Ingrid Taate davanti alla slovena Teja Pavec ed alla Trine Göpfert. Tra le italiane la migliore è Greta Pinzani, quindicesima, mentre Anna Senoner è diciassettesima.