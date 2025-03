Combinata nordica, Riiber domina la Gundersen dei Mondiali. Due azzurri tra i primi 20

Jarl Magnus Riiber completa l’opera e vince per dispersione la Gundersen individuale su trampolino grande dei Campionati Mondiali di Trondheim 2025. Una giornata trionfale per il fuoriclasse norvegese, già vincitore una settimana fa dell’Individual Compact, che conquista il sesto titolo iridato individuale della carriera e l’undicesimo oro complessivo ai Mondiali.

Riiber aveva ipotecato il successo odierno nel segmento di salto, infliggendo distacchi abissali al resto della concorrenza e mettendosi nelle condizioni di poter gestire agevolmente la 10 chilometri di sci di fondo. Il combinatista più titolato di sempre a livello iridato (che ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione) chiude dunque nel migliore dei modi il Mondiale di casa, trionfando con un margine superiore al minuto nei confronti del connazionale Joergen Graabak.

Lo scandinavo si è reso protagonista di una bella rimonta sugli sci stretti (era 7° dopo il salto), aggiudicandosi la volata di gruppo conclusiva per l’argento davanti al tedesco Vinzenz Geiger (9° al via del segmento di fondo). Ai piedi del podio in quarta piazza il norvegese Jens Luraas Oftebro, autore di un grande recupero dalla 12ma posizione dopo la prima parte di gara.

Gara positiva sul fronte italiano, con un convincente Aaron Kostner capace di risalire dal 20° al 15° posto avvicinandosi addirittura ad un piazzamento in top10. Buona prova nel fondo anche per Raffaele Buzzi, da 31° a 20°, mentre hanno fatto più fatica Iacopo Bortolas (da 35° a 36°) ed il veterano del gruppo azzurro Alessandro Pittin (da 46° a 41°).