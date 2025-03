Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber è devastante nel salto e ipoteca la medaglia d’oro ai Mondiali

Era il più atteso, nella sua gara, dopo la delusione della staffetta (non a causa sua). Il pubblico di Trondheim torna a festeggiare per i propri beniamini e, soprattutto, per il fenomeno della combinata nordica: Jarl Magnus Riiber. Nella Gundersen dal trampolino grande HS138 il norvegese ha già ipotecato la medaglia d’oro ai Mondiali.

Due stanghe più in basso rispetto al normale, miglior misura, atterraggio perfetto e punteggio devastante: 158,5 con i rivali che molto probabilmente lo rivedranno dopo l’arrivo nello sci di fondo.

Alle sue spalle sarà gran battaglia per il podio, ad oltre un minuto di ritardo: attaccati tra loro i saltatori Ryota Yamamoto e Espen Bjoernstad, poco più dietro però il tedesco Julian Schmid e l’austriaco Johannes Lamparter, i veri indiziati per la medaglia d’argento e di bronzo.

In casa Italia si difende Aaron Kostner che chiude ventesimo ad oltre tre minuti. Fuori dalla top-30 gli altri azzurri: 31mo Raffaele Buzzi, 35mo Iacopo Bortolas, 46mo Alessandro Pittin.