Combinata nordica, Geiger si impone anche nell’Individual Compact di Otepää davanti a Riiber

Vinzenz Geiger conquista il secondo successo consecutivo nel giro di 24 ore, imponendosi anche nell’Individual Compact di Otepää valevole come ultimo atto della sesta tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Per il tedesco arriva dunque la vittoria individuale numero 16 in carriera nel circuito maggiore, la sesta dell’inverno, restando così pienamente in corsa per la Sfera di Cristallo.

A differenza della Gundersen di ieri, Geiger non ha atteso la volata finale ed è riuscito a staccare Jarl Magnus Riiber nel corso dell’ultima tornata senza doversi giocare la gara allo sprint. Il Campione Olimpico in carica su trampolino piccolo ha costruito questo trionfo con la seconda posizione parziale nel segmento di salto, potendo così partire a soli 6″ dal rivale norvegese al via del segmento di fondo sulla distanza di 7,5 chilometri.

Geiger ha rosicchiato altri dieci punti in classifica generale nei confronti di Riiber, che conserva comunque il pettorale giallo con un vantaggio di 81 punti sul 27enne di Oberstdorf quando mancano quattro competizioni individuali (a Oslo e Lahti, nella seconda metà di marzo dopo la pausa per i Mondiali) al termine della stagione di Coppa del Mondo.

Il podio odierno in Estonia è stato completato in terza piazza dal tedesco Julian Schmid, che ha regolato in volata il connazionale Wendelin Thannheimer e gli austriaci Johannes Lamparter e Thomas Rettenegger. Ottima prova sugli sci stretti per Aaron Kostner, il migliore degli italiani, che ha guadagnato ben 21 posizioni chiudendo 25° con il terzo tempo assoluto nel segmento di fondo. Fuori dalla zona punti gli altri azzurri: 41° Raffaele Buzzi, 42° Alessandro Pittin e 48° Stefano Radovan.