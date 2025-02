Ciclismo su pista oggi in tv, Europei 2025: orari 14 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Terza giornata degli Europei 2025 di ciclismo su pista si disputano a Zolder (Belgio) dal 12 al 16 febbraio. La nostra Nazionale punta a ottenere risultati di un certo calibro nella regione del Limburgo, sulla scia di quanto visto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali, anche se naturalmente diverse punte di diamante non prenderanno parte a questa rassegna continentale, a partire da Filippo Ganna e Jonathan Milan che sono impegnati nell’attività su strada.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 13.30 E ALLE 18.30

Dopo la giornata di ieri con la medaglia d’oro di Matteo Bianchi nel chilometro da fermo, oggi si proseguirà con altri azzurri: si comincerà con la sprint maschile con al via Mattia Predomo e Stefano Moro, poi le varie prove dell’omnium con Chiara Consonni che può essere competitiva per una medaglia. Nell’inseguimento individuale al maschile spazio a giovani leve come Etienne Grimod e Renato Favero, mentre nello scratch ci sarà Davide Stella.

Guarda gli Europei di ciclismo su pista su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Gli Europei di ciclismo su pista di Zolder (Belgio) si svolgeranno dal 12 al 16 febbraio e saranno trasmessi in tv per gli abbonati su Eurosport 2 e in chiaro su Raisport per la sessione serale. In streaming sarà disponibile anche su Rai Play, gratis, discovery+, DAZN, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2025

Venerdì 14 febbraio

13.00 Uomini – Sprint – Qualificazioni (Mattia Predomo e Stefano Moro)

13.45 Donne – Omnium 1 – Scratch (Chiara Consonni)

14.02 Uomini – Sprint – 1/16

14.40 Uomini – Inseguimento individuale – Qualificazioni (Etienne Grimod e Renato Favero)

16.06 Uomini – Sprint – 1/8

16.34 Donne – Omnium 2 – Tempo race (Chiara Consonni)

18.30 Donne – Sprint – Semifinali

18.37 Uomini – Sprint – Quarti di finale

18.51 Donne – Omnium 3 – Eliminazione (Chiara Consonni)

19.30 Uomini – Scratch – Finale (Davide Stella)

19.52 Uomini – Inseguimento individuale – Finali

20.05 Donne – Sprint – Finali

20.28 Donne – Omnium 4 – Corsa a punti (Chiara Consonni)

EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport in chiaro (solo per la sessione serale) ed Eurosport 2 per gli abbonati dalle 19.00 (solo per la sessione serale)

Diretta streaming: Rai Play, gratis, DAZN, Sky Go e NOW, discovery+

Diretta live testuale: OA Sport