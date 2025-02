Ciclismo su pista, Miriam Vece, Stefano Moro e Mattia Predomo nelle semifinali del Keirin

Giornata di chiusura a Zolder (Belgio), sede degli Europei di ciclismo su pista. Al via oggi l’ultima giornata di gare di una rassegna continentale che ha già riservato grandi soddisfazioni all’Italia e che ancora potrebbe regalarne nelle ultime gare in programma. Nella sessione mattutina spazio al primo turno e ai ripescaggi del keirin per le donne e gli uomini.

Nella prova femminile Miriam Vece e Beatrice Bertolini sono state costrette ai ripescaggi per tentare l’accesso alle semifinali, dopo essere giunte rispettivamente seconda e quinta nelle proprie heat. Vece ha centrato l’obiettivo, imponendosi nei recuperi col crono di 11.241, precedendo la tedesca Clara Schneider (anche lei qualificata), mentre Bertolini ha terminato in quarta posizione nella heat vinta dalla ceca Veronika Jabornikova (11.001) davanti alla russa Yana Burlakova, qualificate al secondo turno.

Sempre ripescaggi anche nella gara maschile del Keirin per Stefano Moro e Mattia Predomo. Moro è stato battuto nel primo turno dal tedesco Maximilian Dornbach (10.184), giungendo in seconda posizione, mentre Predomo si è classificato terzo nella heat vinta dall’israeliano Mikhail Yakolaev (10.388).

Moro ha centrato l’accesso alle semifinali, con la vittoria nella heat 4 (10.344) a precedere il russo Nikita Kiriltsev. Missione compiuta anche per Predomo che con autorevolezza ha preceduto tutti col tempo di 10.290, battendo l’olandese Tijmen Van Loon (+0.067).