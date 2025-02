Ciclismo su pista, Fidanza-Guazzini: doppio argento Italia agli Europei. Viviani 7° nell’omnium, arrivano due record del mondo

Ultima serata degli Europei di ciclismo su pista 2025 a Zolder (Belgio) che si chiuderanno nel pomeriggio di domani. Sono arrivate due bellissime medaglie d’argento per l’Italia firmate da Vittoria Guazzini e da Martina Fidanza.

Martina Fidanza ha conquistato l’argento nel chilometro da fermo: 1:05.969 il tempo dell’azzurra che quindi raccoglie la seconda medaglia di questo Europeo dopo l’oro nello scratch. La classe 1999 nativa di Ponte San Pietro si era qualificata con il terzo tempo, poi in finale ha fatto la differenza nell’ultimo giro. Medaglia d’oro per una mostruosa Hetty van de Wouw: l’olandese addirittura fa registrare il nuovo record del mondo in 1:04.497 e ha sbriciolato la concorrenza, distanziando la nostra Martina Fidanza per 1″472. Bronzo per la tedesca Clara Schneider che arriva a 2″248.

Argento anche di Vittoria Guazzini nell’inseguimento individuale. La toscana ha raggiunto il massimo risultato possibile, visto che nella finale per l’oro si è ritrovata un’avversaria eccezionale. La campionessa del mondo Anna Morris ha messo giù una prestazione straordinaria: la britannica con la sua progressione ha addirittura fatto il nuovo record del mondo con il crono di 4:25.874, una prova assolutamente di un’altra dimensione rispetto a tutta la concorrenza. Bronzo che va alla tedesca Mieke Kroger.

Elia Viviani non è riuscito ad arrivare oltre la settima posizione complessiva nell’omnium: il veronese in totale ha raccolto 109 punti. La migliore prova per il Profeta è stata sicuramente l’eliminazione chiusa in seconda posizione, ma non è bastato per ottenere un risultato migliore. Oro che va al tedesco Tim Torn Teutenberg con 167 punti, argento per il danese Niklas Larsen con 165 punti, bronzo per l’olandese Philip Heijnen a 147 punti.

Oro nella sprint al maschile che va come da pronostico al fuoriclasse Harrie Lavreysen: niente da fare per l’israeliano Yakovlev che si deve accontentare dell’argento. Bronzo invece per il francese Helal. Nella corsa a punti femminile vince la norvegese Anita Stenberg con un totale di 56 punti davanti alla francese Marion Borras che fa 54 punti, poi l’olandese Maike van der Duin a 53. 15a Martina Alzini a 4 punti.