Vittoria Guazzini si tinge d’argento nell’inseguimento individuale agli Europei. Oro e record del mondo per Morris

La serata italiana agli Europei di ciclismo su pista di Zolder (Belgio) si tinge d’argento. Dopo il secondo posto di Martina Fidanza nel chilometro da fermo, arriva un bellissimo argento anche di Vittoria Guazzini nell’inseguimento individuale. La toscana ha raggiunto il massimo risultato possibile, visto che nella finale per l’oro si è ritrovata un’avversaria eccezionale.

La campionessa del mondo Anna Morris ha messo giù una prestazione straordinaria: la britannica con la sua progressione ha addirittura fatto il nuovo record del mondo con il crono di 4:25.874, una prova assolutamente di un’altra dimensione rispetto a tutta la concorrenza.

Argento appunto per Vittoria Guazzini che ha capito nel finale di non essere più in corsa per l’oro e ha mollato un po’ la presa: questa è la spiegazione per un tempo non eccelso, ossia un 4:34.098 che comunque le vale la medaglia. Bronzo che va alla tedesca Mieke Kroger che annienta la connazionale nella finalina e va a prendersi il terzo gradino del podio con il tempo di 4:33.451, precedendo la connazionale addirittura per oltre sei secondi.