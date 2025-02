Ciclismo, l’UCI annuncia modifiche regolamentari sull’abbigliamento

L’Unione Ciclistica Internazionale annuncia alcune modifiche regolamentari. Secondo quanto riportato da Directvelo, dallo scorso 1 febbraio il regolamento dell’UCI è stato modificato e ha introdotto alcune limitazioni riguardo all’abbigliamento da adottare in corsa, specialmente durante le cronometro.

Per migliorare le prestazioni nelle prove contro il tempo, alcuni corridori utilizzavano asciugamani o pluriball per ingrossare il volume dello stomaco e migliorando così l’efficienza aerodinamica durante le prove a cronometro. Piccoli dettagli, ma che a un livello elevatissimo come il professionismo vanno a fare la differenza.

In precedenza il regolamento vietava l’indossare indumenti che modificassero la conformazione corporea di un corridore, ora le regole invece specificano che ogni elemento non essenziale: “aggiunto sugli indumenti o sotto di essi o integrato in qualsiasi elemento di abbigliamento o accessorio indossato dal corridore è proibito”.

L’UCI ha inserito anche una definizione specifica di quello che è un elemento non essenziale: tutti quegli elementi che non hanno una finalità necessaria per la funzionalità degli indumenti o degli accessori. Le radioline quindi potranno essere portate all’interno di una piccola custodia, ma non potranno essere avvolte in un asciugamano perché questo è un elemento non essenziale.