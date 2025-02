Christian Scaroni vince la prima tappa del Tour des Alpes-Maritimes, Fortunato 4°

Christian Scaroni ha vinto la prima tappa del Tour des Alpes-Maritimes, evento di livello 2.1 che prevede un paio di frazioni in Francia. L’alfiere della XDS Astana ha alzato le braccia al cielo per il secondo giorno consecutivo, visto che ieri aveva fatto festa alla Classic Var sempre in terra transalpina. Il 27enne lombardo si è imposto sul traguardo di Gourdon dopo 162 km, dettando legge in uno sprint ristretto a tre dopo essersi reso protagonista di un buon attacco.

Christian Scaroni era stato bravo a prendere in mano la situazione lungo la salita conclusiva, quando il colombiano Santiago Buitrago aveva provato a sfruttare le rampe più impegnative per guadagnare del margine. Il ciclista italiano è rientrato sul sudamericano insieme al francese Lenny Martinez e si è così ritrovato nella morsa di due portacolori della Bahrain Victorious, mentre dietro l’ecuadoriano Richard Carapaz faticava affiancato da Joe Blackmore (Israel-Premier Tech) e Lorenzo Fortunato (compagno di squadra di Scaroni).

Martinez ha provato a mandare in difficoltà il bresciano in un tratto esigente, ma l’azzurro ha resistito, ha preso in testa la volata ristretta e ha battuto di misura Buitrago, mentre Martinez ha chiuso a quattro secondi. Lorenzo Fortunato quarto a 47” appena davanti al belga Jarno Widar (Lotto) e al francese Guillaume Martin (Groupama-FDJ). Questa è anche la classifica generale vista l’assenza di abbuoni, domani si disputerà la seconda e ultime tappa (132 km da Villefranche-sur-Mer a Vence).