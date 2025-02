Calcio femminile, Andrea Soncin: “Vogliamo fare una grande prestazione, conosciamo bene le danesi”

Dopo la vittoria di misura sul Galles di venerdì scorso (1-0 a Monza con gol di Bonansea) arriva un test molto più impegnativo per la Nazionale italiana di calcio femminile, impegnata oggi pomeriggio a La Spezia contro la Danimarca nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2025. Le azzurre condividono attualmente con la Svezia la vetta del gruppo 4 di Lega A, quindi un risultato positivo terrebbe vive le speranze di qualificazione alla Final Four.

“Siamo contenti di giocare al ‘Picco’, dove c’è sempre tanto entusiasmo. Ci aspettiamo che i tifosi che verranno a sostenerci trascinino le ragazze, perché vogliamo fare una grande prestazione e portare a tutti i costi a casa la vittoria. La crescita della squadra e di tutto il movimento passa dalla grande disponibilità e determinazione delle calciatrici e dal lavoro portato avanti da Federazione e club“, dichiara Andrea Soncin.

Nella conferenza stampa della vigilia, il CT dell’Italia si è poi focalizzato sui punti di forza della Danimarca: “Il fatto che molte di loro giochino in Italia può essere un vantaggio per noi, perché le conosciamo bene. Affronteremo una squadra molto abile nelle transizioni e temibile quando trova campo aperto. Ci vorrà pazienza, compattezza e grande attenzione al dettaglio difensivo“.

La centrocampista Arianna Caruso ha parlato invece della sua nuova compagna di club al Bayern Monaco e stella della selezione danese Pernilla Harder: “Harder ha tantissima qualità, come tutta la rosa danese non ho pensato a come limitarla perché siamo concentrate su noi stesse. In questa Nazionale c’è un gruppo fantastico. Mi riferisco anche allo staff, tecnico e non solo: questo contesto ci permette di esprimerci sempre al meglio e domani spero di vedere tanta gente sugli spalti perché i presenti vedranno una squadra che farà di tutto per vincere e farli appassionare“.