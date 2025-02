Calcio a 5: Feldi Eboli, Genzano e Napoli vincono in testa

Dopo la pausa riservata alle nazionali, per disputare la prima e la seconda giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2026 di futsal, la Serie A di calcio a 5 è tornata protagonista con la sua 16esima giornata della stagione regolare 2024-2025.

In testa Feldi Eboli, Genzano e Napoli non sbagliano un colpo: vittorie per le squadre campane, rispettivamente con un 4-2 all’Active Network in casa e un netto 1-4 in trasferta per i partenopei sul campo del Cosenza, mentre l’Ecocity è riuscita a regolare 5-3 la Sandro Abate.

Affermazione esterna per la L84 Torino, capace di vincere 2-3 nella tana del Benevento, così come fatto per 2-5 dalla Fortitudo Pomezia sul Manfredonia.

Pesanti, infine, i successi dell’Italservice Pesaro e dello Sporting Sala Consilina (doppio 4-3 alla Roma e al Petraca) e della Came Treviso, che la spunta 3-2 sulla Meta Catania.

La classifica

Feldi Eboli 35

Genzano 35

Napoli 33

Meta Catania 31

L84 Torino 28

Fortitudo Pomezia 26

Roma 26

Sporting Sala Consilina 21

Sandro Abate 21

Came Treviso 21

Petrarca 16

Active Network 14

Cosenza 13

Manfredonia 9

Benevento 9

Prossimo turno, infrasettimanale, tutto in programma l’11 febbraio: alle 20.30 scontro diretto fra Napoli e Feldi Eboli, mentre il Genzano sarà di scena in casa della Fortitudo Pomezia.