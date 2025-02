Brutta caduta per Sofia Goggia nel gigante dei Mondiali: ansia per la spalla

Si chiudono in maniera amara i Mondiali 2025 di sci alpino per Sofia Goggia: a Saalbach, in Austria, l’azzurra è uscita di scena nella prima manche dello slalom gigante femminile, ultima gara della rassegna iridata in programma per la bergamasca.

A circa metà della pista Sofia Goggia è incappata in una caduta dopo essere andata in rotazione in una curva verso sinistra. L’azzurra è andata pesantemente al suolo dopo aver subito un rimbalzo ed è scivolata lungo la pista per molti metri.

In un primo momento si era temuto per le ginocchia dell’azzurra, che invece si è rimessa subito in piedi, ma poi si è toccata la spalla destra: Goggia è comunque arrivata al traguardo sulle sue gambe e, secondo quanto riferito da Rai 2, non ha accusato particolari problemi.

VIDEO LA CADUTA DI SOFIA GOGGIA