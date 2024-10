Dove vedere in tv Bivol-Beterbiev, Mondiale pesi mediomassimi: orario, programma, streaming

Artur Beterbiev e Dmitry Bivol si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi mediomassimi: la categoria fino a 79,38 kg avrà un unico padrone indiscusso, che verrà incoronato sabato 12 ottobre sul ring di Riyadh (Arabia Saudita), salvo un clamoroso pareggio che mantenga la situazione di stallo. Sarà uno degli incontri più attesi dell’anno, inferiore per aspettativa soltanto al confronto tra Usyk e Fury nei pesi massimi.

Beterbiev, 39enne russo ma con passaporto canadese, si presenta all’appuntamento da Campione del Mondo WBC, IBF, WBO: è imbattuto (20 vittorie), ha conquistato la prima cintura nel 2017 (IBF) e ha poi allargato il proprio regno. Bivol ha sei anni in meno del connazionale, è il Campione del Mondo WBA dal 2016, è imbattuto (23 affermazioni) ed è riuscito addirittura a battere Canelo Alvarez quando fece una capatina in questa categoria. Si preannuncia un confronto particolarmente intenso, equilibrato e appassionante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Beterbiev-Bivol, match valido per il Mondiale unificato dei pesi mediomassimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN in modalità pay-per-view: oltre all’appuntamento alla piattaforma sarà necessario pagare un ticket aggiuntivo dal costo di 19,99 euro per guardare la riunione di Riyadh. Gli orari sono italiani (a Riyadh sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BETERBIEV-BIVOL, MONDIALE PESI MEDIOMASSIMI

Sabato 12 ottobre

Ore 22.00 circa Mondiale unificato pesi mediomassimi: Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol – Diretta streaming su DAZN

In precedenza, a partire dalle ore 18.00, si disputeranno questi incontri:

Chris Eubank Jr. vs. Kamil Szeremeta

Fabio Wardley vs. Frazer Clarke

Jai Opetaia vs. Jack Massey, Mondiale IBF pesi massimi leggeri

Skye Nicolson vs. Raven Chapman, Mondiale WBC pesi piuma femminili

Ben Whittaker vs. Liam Cameron

Mohammed Alakel vs. Jesus Gonzalez

PROGRAMMA BETERBIEV-BIVOL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN in pay-per-view, oltre all’abbonamento è necessario pagare un ticket da 19,99 euro.