Boxe, svelate le nuove categorie di peso World Boxing. Il futuro olimpico resta in bilico

World Boxing ha reso note le nuove categorie di peso che verranno introdotte a partire da questa stagione nella boxe olimpica tra le varie classi giovanili e soprattutto a livello Elite. In campo femminile si gareggerà nei -48, -51, -54, -57, -60, -65, -70, -75, -80 e +80 kg, mentre gli uomini verranno suddivisi tra -50, -55, -60, -65, -70, -75, -80, -85, -90 e +90 kg.

Il futuro a cinque cerchi del pugilato è però a forte rischio, dopo l’esclusione provvisoria dal programma dei Giochi di Los Angeles 2028. “Al momento la boxe è fuori dal programma olimpico e per riuscire a reintrodurla è necessario avere una federazione internazionale che si prenda cura di questo sport. Il Cio è stato molto chiaro su questo, c’è solo una chance ed è quella di creare un unico organismo. Confido nel fatto che la nostra federazione venga riconosciuta portando il pugilato ad essere reinserito nel programma olimpico“, ha dichiarato recentemente il presidente di World Boxing.

“In vista di Los Angeles 2028, è importante riuscire a soddisfare tutte le richieste avute dal Cio per dimostrare che noi siamo in grado di prenderci cura di questo sport in quanto federazione internazionale. Perdere il riconoscimento olimpico sarebbe devastante per la boxe. Abbiamo tante nuove sfide all’orizzonte e vogliamo mostrare a tutti che possiamo prenderci cura di questo sport. La mia strategia è quella di custodire il futuro olimpico della boxe“, le parole di Boris Van der Vorst a margine di un incontro a Roma con i vertici della federazione italiana.

“La cosa più importante è capire quale sarà la federazione internazionale riconosciuta dal consiglio del Cio. Vogliamo chiudere la questione prima possibile perché ci sono delle deadline da rispettare per Los Angeles. Mostreremo al mondo che possiamo prenderci cura di questo sport, questa è l’unica opportunità per tenere la boxe alle Olimpiadi“, ha concluso Van der Vorst.