Beterbiev-Bivol oggi in tv, Mondiale pesi mediomassimi 2024: orario, programma, streaming

Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol, in palio c’è il titolo mondiale dei pesi mediomassimi nella sua versione unificata. Russo (sempre consideratosi ceceno) diventato canadese l’uno, russo rimasto tale l’altro, è a Riyadh che i due si confrontano dopo una lunga attesa che perdurava dalla scorsa estate.

Si è tenuta ieri la cerimonia del peso, che ha fatto segnare per Beterbiev 79,4 kg e per Bivol 79,05 kg. Inevitabilmente numerosi i temi per un combattimento. Fondamentalmente si aspetta di vedere un campione unificato dai tempi di Roy Jones Jr., cioè da più di vent’anni, ed è utile notare che dall’era che comprende la WBO ancora uno scenario del genere deve verificarsi. Si deciderà tutto all’interno di un ring saudita.

La riunione che comprende il combattimento tra Artur Beterbiev e Dmitry Bivol si terrà a partire dalle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN in modalità pay-per-view: oltre all’appuntamento alla piattaforma sarà necessario pagare un ticket aggiuntivo dal costo di 19,99 euro per guardare la riunione di Riyadh.

CALENDARIO BETERBIEV-BIVOL, MONDIALE PESI MEDIOMASSIMI

Sabato 12 ottobre

Ore 22:00 circa Mondiale unificato pesi mediomassimi: Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol – Diretta streaming su DAZN

In precedenza, a partire dalle ore 18.00, si disputeranno questi incontri:

Chris Eubank Jr. vs. Kamil Szeremeta

Fabio Wardley vs. Frazer Clarke

Jai Opetaia vs. Jack Massey, Mondiale IBF pesi massimi leggeri

Skye Nicolson vs. Raven Chapman, Mondiale WBC pesi piuma femminili

Ben Whittaker vs. Liam Cameron

Mohammed Alakel vs. Jesus Gonzalez

PROGRAMMA BETERBIEV-BIVOL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN in pay-per-view, oltre all’abbonamento è necessario pagare un ticket da 19,99 euro.