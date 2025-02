Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Individuale femminile. Due gli ori italiani, arrivati nel decennio in corso

Giro di boa per i Mondiali di biathlon di Lenzerheide. L’ultima gara del lato di bolina, prima di veleggiare con il vento in poppa verso la conclusione, sarà l’Individuale femminile, oppure 15 km, che dir si voglia. I più esperti conosceranno bene i motivi legati a questa doppia denominazione, cionondimeno è bene ricordarli a beneficio di chi si è avvicinato alla disciplina solo di recente.

Fino alla metà degli anni ’70 questo era l’unico format riservato ai singoli. Pertanto usare il termine “Individuale” era sufficiente per distinguerlo dalla staffetta. Il nome poi non è mai cambiato nonostante la successiva nascita di sprint, inseguimento e mass start. Ecco perchè, in maniera gergale, si utilizza talvolta anche la definizione “quindici”, con riferimento al chilometraggio.

Sta per essere conferito il XXXIII titolo iridato nel settore femminile. D’altronde il format in questione non ha mai mancato l’appuntamento da quando la manifestazione si è aperta anche alle donne, ovvero dal 1984. Tuttavia bisogna ricordare come inizialmente si gareggiasse sui 10 km. L’attuale distanza di 15 km è entrata in vigore nel 1989.

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT INDIVIDUALE FEMMINILE

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

SCHAAF-BEHLE Petra [GER] – 3 titoli

1989, 1991, 1993

CAMPIONESSE DEL MONDO IN ATTIVITÀ

ÖBERG Hanna [SWE] (2019, 2023)

YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS] (2015)

WIERER Dorothea [ITA] (2020)

DAVIDOVA Marketa [CZE] (2021)

VITTOZZI Lisa [ITA] (2024)

MEDAGLIATE TOUT-COURT IN ATTIVITÀ

3 – ÖBERG Hanna [SWE] (Oro 2019 e 2023; Argento 2021)

3 – VITTOZZI Lisa [ITA] (Oro 2024; Arg. 2019; Bro. 2023)

1 – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS] (Oro 2015)

1 – WIERER Dorothea [ITA] (Oro 2020)

1 – DAVIDOVA Marketa [CZE] (Oro 2021)

1 – PERSSON Linn [SWE] (Argento 2021)

1 – HETTICH-WALZ Janina [GER] (Argento 2024)

1 – SEMERENKO Valj [UKR] (Bronzo 2013)

1 – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA] (Bronzo 2019)

1 – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR] (Bronzo 2021)

1 – SIMON Julia [FRA] (Bronzo 2024)

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS]

2016 – DORIN HABERT Marie [FRA]

2017 – DAHLMEIER Laura [GER]

2019 – ÖBERG Hanna [SWE]

2020 – WIERER Dorothea [ITA]

2021 – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2023 – ÖBERG Hanna [SWE]

2024 – VITTOZZI Lisa [ITA]

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

17 (5-6-6) – NORVEGIA

15 (6-6-3) – GERMANIA

11 (6-2-3) – SVEZIA

10 (4-4-2) – FRANCIA

9 (3-3-3) – URSS

8 (1-1-6) – UCRAINA

6 (3-2-1) – RUSSIA

5 (2-1-2) – ITALIA

4 (2-2-0) – REP.CECA

3 (0-0-3) – BULGARIA

2 (0-2-0) – CINA

2 (0-1-1) – BIELORUSSIA

2 (0-0-2) – FINLANDIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

Oro (2)

2020 (Anterselva) – WIERER Dorothea

2024 (Nove Mesto) – VITTOZZI Lisa

Argento (1)

2019 (Östersund) – VITTOZZI Lisa

Bronzo (2)

2019 (Hochfilzen) – RUNGGALDIER Alexia

2023 (Oberhof) – VITTOZZI Lisa

INDIVIDUALE FEMMINILE, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Kontiolahti

1. JEANMONNOT Lou (FRA)

2. HALVARSSON Ella (SWE)

3. ÖBERG Elvira (SWE)

N.B. : trattasi, in questo caso, di cosiddetta “Short Individual”. Ovvero 12,5 km e penalità di 45″. L’Ibu equipara, comunque, le due versioni.

Ruhpolding

1. JEANMONNOT Lou (FRA)

2. PREUSS Franziska (GER)

3. BASERGA Amy (SUI)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2024-25

COMOLA Samuela: 13 – 26

PASSLER Rebecca: 42 – x

AUCHENTALLER Hannah: 43 – 69

TRABUCCHI MARTINA: x – 49

WIERER Dorothea: 51 – 47

CARRARA Michela: 91 – 57

N.B. : la “x” indica assenza