Biathlon, Elvira Oeberg vince la mass start femminile dei Mondiali. Michela Carrara 13ma

A Lenzerheide, in Svizzera, si è disputata la penultima gara dei Mondiali 2025 di biathlon: la 12.5 km mass start femminile va ad Elvira Oeberg, che regala il primo oro della rassegna iridata alla Svezia, mentre in casa Italia l’unica azzurra al via, Michela Carrara, è 13ma.

Oro e titolo mondiale per la svedese Elvira Oeberg, che commette due errori al tiro, equamente suddivisi nelle due serie a terra, e vince in 40’32″3, rifilando 9″4 di distacco alla transalpina Oceane Michelon, che chiude con 17/20 al poligono e si mette al collo l’argento.

Sale sul gradino più basso del podio la norvegese Maren Kirkeeide, che con tre bersagli mancati chiude al terzo posto con un ritardo di 16″5. Medaglia di legno per un’altra transalpina, Jeanne Richard, a sua volta con tre errori al poligono, quarta a 23″1.

Tredicesimo posto finale, con un distacco di 1’10″7, per l’unica azzurra al via, Michela Carrara: l’italiana è costretta ad una gara tutta in rimonta a causa di un primo poligono disastroso, con tre errori. L’azzurra risale la china, nonostante un errore sia nella seconda che nella terza serie, poi fa 5/5 nell’ultima sessione di tiro in piedi e termina nella parte sinistra della graduatoria.