Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ mass start femminile. Difendere il titolo sinora è stato impossibile!

Il crescendo rossiniano dei Mondiali di biathlon è rappresentato, come d’abitudine, dalle partenze in linea. La penultima delle dodici gare in programma sarà infatti la mass start femminile, che in questo 2025 conferirà il proprio XXII titolo iridato.

Il format fu aggiunto al menu mondiale a cominciare dall’edizione 1999, anche se l’esordio assoluto dovette essere rimandato di alcune settimane. Difatti, le temperature polari da cui fu attanagliata Kontiolahti durante il mese di febbraio di 26 anni fa, obbligarono gli organizzatori a cancellare la prova. Essa fu poi recuperata a marzo, sulle nevi di Oslo.

C’è un dato eclatante da rimarcare riguardo alla partenza in linea. In un quarto di secolo di vita, nessuna atleta è ancora riuscita a difendere con successo il proprio titolo. In altre parole, non c’è donna che abbia saputo confermarsi campionessa del mondo della mass start. Certo, c’è chi ha vinto più di un’edizione. Mai, però, consecutivamente. O almeno, non ancora…

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT MASS START FEMMINILE

ATLETE PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

ZUBRILOVA Olena [UKR] – 2 titoli

1999, 2002

SKJELBREID Liv Grete [NOR] – 2 titoli

2000, 2004

NEUNER Magdalena [GER] – 2 titoli

2008, 2011

CAMPIONESSE DEL MONDO IN ATTIVITÀ

SEMERENKO Valj [UKR] (2015)

WIERER Dorothea [ITA] (2019)

HAUSER Lisa Theresa [AUT] (2021)

ÖBERG Hanna [SWE] (2023)

BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA] (2024)

MEDAGLIATE TOUT-COURT IN ATTIVITÀ

2 – WIERER Dorothea [ITA] (Oro 2019; Argento 2020)

2 – ÖBERG Hanna [SWE] (Oro 2023; Bronzo 2020)

2 – TANDREVOLD Ingrid L. [NOR] (Argento 2021 e 2023)

1 – SEMERENKO Valj [UKR] (Oro 2015)

1 – HAUSER Lisa Theresa [AUT] (Oro 2021)

1 – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA] (Oro 2024)

1 – KUZMINA Anastasiya [SVK] (Argento 2009)

1 – PREUSS Franziska [GER] (Argento 2015)

1 – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS] (Argento 2019)

1 – VITTOZZI Lisa [ITA] (Argento 2024)

1 – HOJNISZ-STAREGA Monika [POL] (Bronzo 2013)

1 – SIMON Julia [FRA] (Bronzo 2023)

1 – JEANMONNOT Lou [FRA] (Bronzo 2024)

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – SEMERENKO Valj [UKR]

2016 – DORIN HABERT Marie [FRA]

2017 – DAHLMEIER Laura [GER]

2019 – WIERER Dorothea [ITA]

2020 – RØISELAND Marte Oslbu [NOR]

2021 – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2023 – ÖBERG Hanna [SWE]

2024 – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

12 (5-4-3) – NORVEGIA

11 (4-5-2) – GERMANIA

8 (2-4-2) – RUSSIA

8 (2-1-5) – FRANCIA

6 (2-1-3) – SVEZIA

4 (3-1-0) – UCRAINA

4 (1-2-1) – ITALIA

3 (1-1-1) – BIELORUSSIA

3 (0-0-3) – FINLANDIA

1 (1-0-0) – AUSTRIA

1 (0-1-0) – SLOVACCHIA

1 (0-1-0) – USA

1 (0-0-1) – POLONIA

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

Oro (1)

2019 (Östersund) – WIERER Dorothea

Argento (1)

2020 (Anterselva) – WIERER Dorothea

2024 (Nove Mesto) – VITTOZZI Lisa

Bronzo (1)

2015 (Kontiolahti) – OBERHOFER Karin

MASS START FEMMINILE, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Kontiolahti

1. ÖBERG Elvira (SWE)

2. SIMON Julia (FRA)

3. PREUSS Franziska (GER)

Le Grand Bornand

1. GROTIAN Selina (GER)

2. PREUSS Franziska (GER)

3. B.-FIALKOVA Paulina (SVK)

Ruhpolding

1. ÖBERG Elvira (SWE)

2. PREUSS Franziska (GER)

3. RICHARD Jeanne (FRA)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2024-25

WIERER Dorothea: 6 – 29 – 4

AUCHENTALLER Hannah: x – 13 – x

TRABUCCHI Martina: x – 17 – x

COMOLA Samuela: 21 – 25 – x

N.B. : la “x” indica assenza