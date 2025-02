Biathlon, Carlotta Gautero conquista l’argento nell’individuale ai Mondiali Youth!

Si aprono con una medaglia in casa Italia i Mondiali Youth 2025 di biathlon, scattati ad Oestersund, in Svezia: nella 10 km individuale femminile la piemontese Carlotta Gautero centra la medaglia d’argento nella gara vinta dalla ceca Ilona Plechacova, mentre il bronzo va alla slovena Manca Caserman.

La 10 km individuale femminile viene vinta dalla ceca Ilona Plechacova, che con tre errori al tiro conquista oro e titolo iridato di categoria in 34’16″5, andando a precedere la 19enne cuneese Carlotta Gautero, in testa fino al quarto ed ultimo poligono, dove, dopo aver fatto 15/15 nelle prime tre serie, incappa in due bersagli mancati che la relegano alla piazza d’onore, centrata con un ritardo di 47″5 dalla vincitrice.

Sale sul gradino più basso del podio la slovena Manca Caserman, con 17/20 al tiro, la quale termina con un distacco di 54″9 dalla ceca, finendo a 7″4 dall’azzurrina. In casa Italia si registrano, inoltre, il 24° posto di Gaia Gondolo, con due errori ed un gap di 3’03″1, la 37ma piazza di Nayeli Mariotti Cavagnet, con sei bersagli mancati ed un ritardo di 4’28″7, e la 44ma posizione di Denise Maestri, con 15/20 al poligono ed un distacco di 5’27″0.