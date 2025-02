Quando ricomincia la Coppa del Mondo di biathlon? Pausa prima di Nove Mesto: programma, orari, tv

Finiti nell’album dei ricordi i Mondiali 2025 di Lenzerheide (Svizzera), è tempo di proiettarsi a quel che resta della stagione della Coppa del Mondo di biathlon. Atleti ed atlete si ritroveranno in gara la prossima settimana, sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) per dar seguito alla sfida nel massimo circuito internazionale.

Tutto prenderà il via con la 10 km Sprint maschile giovedì 6 marzo, seguita dal medesimo format al femminile nel giorno successivo. Sabato 8 marzo sarà il giorno dei due inseguimenti: gli uomini partiranno alle 14.55, mentre le donne alle 17.40. A chiusura del cerchio, domenica 9 marzo, le staffette uomini e donne completeranno lo schedule ceco.

In casa Italia si vorranno dare segnali un po’ diversi da quelli che la rassegna iridata in Svizzera ci ha riservato. Solo l’argento di Tommaso Giacomel nella 20 km Individuale è stato il bottino della squadra tricolore, senza dimenticare poi gli altri piazzamenti del trentino: due quinti posti nella Sprint e nella Pursuit e un sesto nella Mass Start. Giacome, da questo punto di vista, si è confermato ad altissimo livello, mentre da parte del resto del team le indicazioni non sono state così positive.

La Coppa del Mondo di biathlon riprenderà il proprio percorso a Nove Mesto (Cechia) e la copertura televisiva sarà garantita dai canali di Eurosport; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare in programma sulle nevi ceche.

QUANDO RICOMINICIA LA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON

Giovedì 6 marzo

Ore 18.20 10 km Sprint maschile a Nove Mesto (Cechia)

Venerdì 7 marzo

Ore 18.20 7.5km Sprint femminile a Nove Mesto (Cechia)

Sabato 8 marzo

Ore 14.55 12.5 km inseguimento maschile a Nove Mesto (Cechia)

Ore 17.40 10 km inseguimento femminile a Nove Mesto (Cechia)

Domenica 9 marzo

Ore 13.50 staffetta maschile 4×7.5 km a Nove Mesto (Cechia)

Ore 16.45 staffetta femminile 4×6 km a Nove Mesto (Cechia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 o 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport