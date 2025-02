Basket: Pozzecco vicino a Trapani. Repesa a un passo dall’esonero

La panchina dei Trapani Sharks potrebbe vivere un fortissimo scossone nelle prossime ore. A riportarlo è Il Giornale di Sicilia, secondo il quale la posizione del capoallenatore Jasmin Repesa è a forte rischio, oltre che per i risultati anche per alcuni contrasti avuti con la squadra e la società siciliana.

Al quinto posto in Serie A, a 26 punti in compagnia dell’Olimpia Milano, ed eliminati subito nei quarti di finale (per mano di Trieste, ndr) della recente Coppa Italia poi vinta da Trento, gli Sharks starebbero analizzando una situazione interna non facile da portare sino a fine stagione.

I rumors impazzano: in pole position ci sarebbe il profilo del ct della nazionale italiana Gianmarco Pozzecco, peraltro impegnate in queste settimane nelle gare di qualificazione agli Europei, prima contro Turchia e poi contro Ungheria.

Ma attenzione perché quello di Pozzecco non sarebbe l’unico nome papabile per la squadra siciliana: all’orizzonte spuntano anche altri identikit. Da Sasha Djordjevic a Maurizio Buscaglia, passando per Sergio Scariolo e l’attuale assistente allenatore Andrea Diana, che l’anno scorso firmò la promozione degli “Squali” in Serie A.

Vedremo nelle prossime giornate come si svilupperà la situazione della società diretta dal presidente Antonini, che tornerà sul parquet domenica 2 marzo alle ore 20:00 contro Varese nella 20esima giornata della stagione regolare.