Basket, inizia la caccia alla Coppa Italia senza favoriti

Si disputa questa settimana la Final Eight di Coppa Italia di basket e da mercoledì a domenica le migliori otto formazioni della prima parte della stagione si sfideranno per conquistare il titolo. In campo scenderanno Brescia, Tortona, Bologna, Milano, Trento, Reggio Emilia, Trapani e Trieste. Ma come ci arrivano le squadre?

I quarti di finale si disputano tra mercoledì e giovedì e la prima sfida sarà tra Brescia e Tortona. I lombardi sono la prima testa di serie, ma nelle ultime settimane hanno sofferto un po’, perdendo la leadership in campionato. Di contro, invece, Tortona si è confermata ottava forza di campionato e proverà il colpaccio, anche se Brescia resta favorita per un posto in semifinale.

Semifinale dove la vincente affronterà una tra Bologna e Milano. La Virtus aveva chiuso il girone d’andata al quarto posto, mentre l’Olimpia era quinta. In queste settimane entrambe le formazioni hanno guadagnato una posizione in classifica, sono in un buon momento ed entrambe hanno ritrovato – o ritroveranno – un paio di pedine importanti. Sarà sicuramente la sfida più affascinante, tra le due favorite per lo scudetto alla viglia della stagione, con la rivalità anche europea a dare del pepe in più. Chi vince sicuramente si pone come possibile favorita per il titolo.

Giovedì, invece, si parte con Trento-Reggio Emilia. I trentini avevano chiuso il girone d’andata al terzo posto, ma hanno iniziato in maniera ottimale il girone di ritorno e ora guidano la classifica generale. Reggio Emilia, invece, sta confermando la sesta piazza del girone d’andata e la Dolomiti Energia si presenta a Torino con i favori del pronostico nella sfida.

La prima fase si chiuderà con Trapani-Trieste, con la vincente che sfiderà la vincente di Trento-Reggio Emilia. Gli Sharks hanno corso fortissimo nel girone d’andata, chiuso al secondo posto, ma nelle ultime settimane stanno faticando e sono scivolati al quinto posto. Un momento no del quale proverà ad approfittare Trieste, che si è confermata al settimo posto. I siciliani restano favoriti per passare il turno, ma è il match dove forse ci potrebbero essere più sorprese.