Basket, i migliori italiani della 19a giornata di Serie A. Miaschi e Cinciarini trascinano Scafati, Cappelletti sfiora la tripla doppia

Giornata molto ricca di spunti, almeno in chiave italiana, quella che precede la disputa della Coppa Italia. Verso Torino, il 19° turno ha regalato molto, e ha anche fatto riscoprire figure che avrebbero forse meritato in passato come oggi più considerazione.

A livello pratico, la valutazione più alta se la guadagna Alessandro Cappelletti, pur se non riesce a convertire in vittoria il suo contributo alla Dinamo Sassari in quello che ormai è il classico contro l’Olimpia Milano. Per lui tripla doppia sfiorata, con 11 punti, 9 rimbalzi e 9 assist e, dunque, 26 di valutazione in una partita che lo ha visto presente fondamentalmente su tutta la linea. Per battere l’EA7 al Banco di Sardegna serviva, e serve, ancora altro, ma c’è ancora il tempo adeguato per costruire.

Quello che, invece, ritorna è il fuoco di Federico Miaschi, che fa coppia con Andrea Cinciarini per regalare a Scafati una preziosissima vittoria sul parquet di Pistoia. In quest’89-91 la Givova ha dal primo 20 punti e 4 rimbalzi per 18 di valutazione e dal secondo 18 punti, 5 rimbalzi e 6 assist per 22 di valutazione. In breve, un’accoppiata per larga misura vincente, specie considerando il contributo proprio di Miaschi nei momenti più importanti. Ed è anche una bella rivincita per lui, che anni fa era molto ben considerato in ingresso dall’A2, salvo poi non riuscire a trovare davvero la quadra per lungo tempo. Chissà se ora, con Ramondino, il tempo giusto arriva. Intanto è la sua miglior performance in Serie A.

Sforzo di squadra molto “italiano” per la Virtus Bologna nel nettissimo successo a Casale Monferrato contro Tortona. Daniel Hackett fa girare bene tutto e tutti anche con i suoi 13 punti, Alessandro Pajola non è da meno con 7, 7 assist e la sua solita maniera di interpretare la pallacanestro, Achille Polonara non segna molto (4 punti), ma fa tutto il resto (10 rimbalzi, 6 assist). In una parola: c’è.

Da segnalare in un riassunto, inoltre: John Petrucelli che, nonostante il 23 di valutazione, non riesce a dare a Trapani una vittoria che, invece, a Cremona viene messa in moto anche con gli 11 e la solidità di un ottimo Federico Zampini. E poi Michele Ruzzier che piazza 12 punti e 8 assist, ma non riesce ad alzare il tiro di Trieste fino a battere una Brescia aiutata dai 16 del solito Amedeo Della Valle. A Napoli, Leonardo Totè con 18 punti è l’unico o quasi a non affondare nella trasferta a Venezia; Davide Alviti ne fa 19, ma Varese perde contro Trento di un Andrea Pecchia da 6 punti e 8 rimbalzi.